美國突然減息，引發市場憂慮經濟前景，加上今早公布的香港及內地2月PMI數字均急跌至歷史新低，恒指今早高開36點後曾挫最多246點，午後一度止跌回升最多87點，高見26372點，但收市最終仍回復跌勢，收市跌62點或0.24%，報26222點，成交金額1086億元，較上日減少6.75%；國指升36點或0.35%，報10521點。

領展（0823）升3.14%，收報73.9元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻14點；被花旗唱淡的恒生（0011）跌3.99%，收報149.2元，是跌幅最大的藍籌，匯控（0005）亦跌2.28%，收報51.35元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低54點；而亦遭花旗下調評級的中銀香港（2388）跌2.44%，收報25.95元。

美國減息，本地地產股個別發展，恒地（0012）升0.56%，收報36.05元；新地（0016）升1.65%，收報110.8元；新世界發展（0017）升0.5%，收報10元；長實集團（1113）跌0.1%，收報48.15元；信置（0083）無升跌，收報10.58元。

內地未跟隨減息，但市場預期將會行動，內銀股個別發展，工行（1398）無升跌，收報5.42元；建行（0939）跌0.62%，收報6.41元；交行（3328）升0.39%，收報5.14元；中行（3988）升0.32%，收報3.12元。

東亞銀行（0023）公布，將對其業務和資產組合進行全面檢討，並且得到 Elliott Management Corporation支持，將申請暫停不公平損害訴訟程序。收市報17.6元，升5.5%，最多曾升8.8%，創2016年2月以來最大升幅。

受惠疫情影響，訂單急增。經營HKTVMALL的香港電視（1137）公布二月份訂單總商品交易額升按年近1.7倍至4.82億元，較今年一月份訂單總商品交易額3.38億元亦升42.6%。收報4.74元，升4.6%。

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