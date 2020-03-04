【人幣升值】人民幣持續升值 市場料人行亦會降利率
文章日期：2020年3月4日 15:43
美國突然宣布減息半厘，近期出現升值走勢的人民幣再創超過1個月高，分析認為人民幣短線仍會升值。
在岸人民幣現報6.9362元，升值249點子，最多曾升值311點子，升值至6.93元，是2020年1月24日6.9039元後最高。離岸人民幣現報6.9369元，升值121點子，最多曾升值229點子，升值至6.9261元，是2020年1月24日6.9213元後最低。
渣打銀行中國宏觀策略主管劉潔指，美國減息後，中國官媒稱中國的減息窗口已經打開，該行預計人行將在月中下旬繳稅期附近調降OMO和MLF操作利率，下一階段將調降存款基準利率；而避免人民幣過快升值可能也是調降利率的一個考慮。近期由於中美利差持續走闊和中國境內外匯需求降低，預計人民幣短期將升值，維持一季度末6.93，二季度末6.86的預測。
匯豐銀行高級亞洲外匯策略師王菊指，美國減息可能喚醒中國企業個人結匯意願，因中國央行的降息可能會落後於聯儲會，人民幣利率仍將大幅超過美元，企業繼續持匯的意願應該會進一步下降，而市場對於中國採取大規模財政刺激的預期也在上升，預計今年人民幣將跑贏一籃子貨幣，上半年有上漲空間。
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