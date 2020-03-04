為減輕新冠肺炎疫情對各行各業及客戶帶來的衝擊，交銀香港宣布推出多項金融服務措施，支持企業恢復生產經營，共渡時艱。

該行推出物業按揭貸款「還息不還本」方案。由即日起至2020年8月31日，還款紀錄良好的合資格中小企客戶，可就其物業按揭貸款申請6個月的暫緩償還本金安排（還息不還本），到期後可因應情況額外再申請延期最多6個月。

該行亦延長中小企業稅貸還款期。過去12個月具正常還款紀錄的合資格中小企客戶，可申請企業稅貸延長6個月本息攤還。

此外，交銀亦延長貿易融資到期日。還款記錄良好及符合資格的客戶，於今年8月31日或之前到期的進口貿易融資，客戶可申請延長30天還款期。

該行又指，對受疫情影響的企業客戶，會按情況豁免相關逾期利息及手續費，以紓緩客戶資金調配壓力。為支持受影響企業恢復生產經營，該行推出貸款業務優惠計劃，給予合資格貸款客戶費用減免及貸款利率優惠，助力企業降低融資成本。

為應對疫情，交銀將為醫療相關行業的合資格企業客戶提供「綠色通道」，優先處理申請，支持相關企業資金運作。此外，為提高金融服務效率，該行於上月12日起豁免企業網上銀行「轉數快」交易手續費至6月30日。