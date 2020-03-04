【疫情影響】星展：內銀今年息差受壓 料平均收縮6點子
文章日期：2020年3月4日 13:04
2月份中國經濟生產受疫情影響停頓，人行2月減中期借貸便利和貸款利率降企業借貸成本，星展香港及內地銀行及保險業分析師施畊宇預期，人行將繼續向銀行注入流動性，減低銀行貸款利率，對今年內銀淨息差看法負面，預期今年行業平均降0.06個百分點。貸款成本下降同時，中小銀行的存款利率面對競爭將持平甚至上升，大行則因為商業存款較為穩定，因此壓力較少。
至於不良貸款，施畊宇指從SARS經驗，不良貸款率會跳升，幅度要視乎疫情持續時間，雖然延遲還款會上升，不過人行容許銀行暫時不定義為不良貸款。經濟活動受影響，預期全年中國貸款的增長，原來的12%降至10%，還有下修的空間。
對於保險公司，施畊宇指出由於面見機會減少，新業務增長影響會持續到第二季，另外近年中國保險公司向保障型產品轉型，過去賣儲蓄型產品打開客戶銷售的方法較難繼續，亦影響傳統銷售旺季「開門紅」銷售。他對今年內險新業務價值看法較負面。近年中國保險業增長放緩，他預期改革要到2021年改革方少始結束。
聯儲局昨減息0.5厘，施畊宇認為疫情持續，聯儲局會加大貨幣政策支持。不過港元拆息下跌，加上經濟收縮，料香港銀行會集中於高質素客戶貸款以降低風險，對港銀淨息差有明顯收縮壓力。他又認為，若拆息續降，本港最優惠利率有機會下跌。
記者：歐陽偉昉
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