美國聯儲局突然減息半厘，美股大幅回吐，港股先跌後回穩，恒指早段最多跌246點，低見26038點回升，半日收報26317點，升32點或0.12%；國指升0.61%。大市半日成交582億元。

息口敏感股做好，領展（0823）升逾3%，地產股新地（0016）漲逾2%，長建（1038）升逾1%。澳洲央行及馬來西亞央行也減息，環球可望進入更寬鬆貨幣環境。內房股亦受捧，中海外（0688）、潤地（1109）升約3%。食品股做好，旺旺（0151）、蒙牛（2319）升逾1%。不過，科網股受壓，平安好醫生（1833）、金山軟件（3888）跌2、3%，中芯（0981）、瑞聲（2018）跌3%。本地銀行、濠賭股有沽壓。

內地房產行業除了受惠更寬鬆貨幣政策，也受到樓市政策支持。券商中金認為，內房政策重點正逐步由「渡難關」轉向「託需求」，部分州市已允許二套房使用公積金貸款、購房補貼、補貼契税等措施，預計未來有更多因城利好措施出台。

內房股龍湖（0960）、龍光（3380）升逾半成強勢破頂，龍湖盈利能見度較高，加上財政穩健，股價一直以來跑贏同業，短線回調料於37元已良好支持，中線有機會反覆上試40元關口。

劉思明

明報資深評論員