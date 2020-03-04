再有物業管理股發盈喜，佳兆業（1638）旗下的佳兆業美好（2168）預計，去年綜合純利按年增長逾1.9倍，2018年的綜合純利為5410萬元人民幣（下同）。

集團指，增長主要由於2019財政年度集團在管物業建築面積增加﹔2019財年集團提供的交付前及顧問服務量增加使收益增長；2019財年社區增值服務收益增長。

同時，集團再無產生2018財政年度所產生的非經常性上市開支約3020萬元；以及於2019財年因稅務優惠而獲退回2018財政年度就宣派特別股息所產生所得稅約1100萬元。

早前，時代中國（1233）旗下的時代鄰里（9928）、旭輝（0884）旗下的永升（1995）、奧園（3883）旗下的奧園健康（3662）亦已發盈喜。時代鄰里今日早市跌1.49%、佳兆業美好跌1.88%、永升跌4.53%、奧園健康升0.85%。

另外，內房三盛控股（2183）亦發盈喜，料2019年扭虧為盈，去年純利不少於5000萬元。2018年集團的虧損為1.46億元。集團指扭虧的原因是集團在2019年9月收購了福建從事住宅及商業項目建設開發的時幸投資，並於12月18日完成，其業績得以併表。三盛今日早市升1.13%。

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