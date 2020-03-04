美國突然提早減息，雖然美股因此睇淡經濟前景而下跌，不過，恒指半日先跌後升，高開36點後，轉跌246點，臨近半日收市倒升最多50點，半日收市升32點或0.12%，報26317點，成交金額581億元；國指升64點或0.61%，報10549點。

中海外（0688）升3.36%，收報27.65元，是升幅最大的藍籌，中移動（0941）升1.4%，收報61.55元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻15點。

花旗指，聯儲局減息對港銀盈利帶來新阻力，下調恒生（0011）評級至「賣出」，恒生跌3.22%，收報150.4元，是跌幅最大的藍籌。同時亦下調中銀香港（2388）評級至「中生」，中銀跌2.26%，收報26元。匯控（0005）跌1.24%，收報51.9元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低29點。

其他息口敏感股方面，地產股普遍向上，恒地（0012）升0.7%，收報36.1元；新地（0016）升2.39%，收報111.6元；新世界發展（0017）跌0.1%，收報9.94元；長實集團（1113）升0.31%，收報48.35元；信置（0083）升0.57%，收報10.64元。

內地今早未有跟隨美國減息，內銀股向上，工行（1398）升0.18%，收報5.43元；建行（0939）升0.31%，收報6.47元；交行（3328）升0.39%，收報5.14元；中行（3988）升0.96%，收報3.14元。

東亞銀行（0023）公布，將對其業務和資產組合進行全面檢討，並且得到 Elliott Management Corporation支持，將申請暫停不公平損害訴訟程序。收市報17.02元，升2.03%。

受惠疫情影響，訂單急增。經營HKTVMALL的香港電視（1137）公布二月份訂單總商品交易額升按年近1.7倍至4.82億元，較今年一月份訂單總商品交易額3.38億元亦升42.6%。收報4.7元，升3.75%。

陽光100中國（2608）發出盈利預喜。該集團指出，受惠於阿爾勒小鎮項目開發中出售住宅部份的權益而產生收益，加上出售非住宅類主力產品毛利上升，因此預期2019年底止全年度溢利將超過22億元人民幣，按年增長超過8倍。收報1.49元，升7.9%。

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