美股急挫，恒指今早高開36點或0.14%，報26321點，成交金額37億元；國指今早高開42點或0.41%，報10527點。

神華（1088）升1.28%，報14.28元，是升幅最大的藍籌，匯控（0005）跌1.52%，報51.75元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低36點。友邦（1299）升0.66%，報76元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻16點。

美國突然減息，金管局下調貼現窗基本利率，息口敏感的地產股方面，新世界發展（0017）升0.5%，報10元；長實集團（1113）跌0.41%，報48元；恒地（0012）跌0.14%，報35.8元；新地（0016）升0.09%，報109.1元；信置（0083）升0.38%，報10.62元。港銀方面，恒生（0011）跌0.9%，報154元；匯控（0005）跌1.52%，報51.75元；中銀香港（2388）升1.13%，報26.9元。

另一方面，市場憂慮經濟前景，加上香港2月PMI急跌兼見歷史新低，首季有機會衰退加劇，重磅股方面，騰訊（0700）開市報396元，升0.51%；匯控跌1.52%；友邦升0.66%；建行（0939）跌0.31%，報6.43元；中移動（0941）升0.82%，報61.2元。

東亞銀行（0023）公布，將對其業務和資產組合進行全面檢討，並且得到 Elliott Management Corporation支持，將申請暫停不公平損害訴訟程序。開市報16.78元，升0.6%。

受惠疫情影響，訂單急增。經營HKTVMALL的香港電視（1137）公布二月份訂單總商品交易額升按年近1.7倍至4.82億元，較今年一月份訂單總商品交易額3.38億元亦升42.6%。開市報4.84元，升6.84%。

陽光100中國（2608）發出盈利預喜。該集團指出，受惠於阿爾勒小鎮項目開發中出售住宅部份的權益而產生收益，加上出售非住宅類主力產品毛利上升，因此預期2019年底止全年度溢利將超過22億元人民幣，按年增長超過8倍。開市報1.62元，升17.3%。

萬科企業（2202）宣布，今年2月公司實現合同銷售面積173.2萬平方米，按年跌30%，按月急跌48%，合同銷售金額人民幣280.3億元，按年跌35%，按月大跌49%。開市報30.6元，跌0.48%。