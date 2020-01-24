美股急挫，港股ADR跌204點或0.79%，報26080點，個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌1.01%，折合報390.01元；匯控（0005）跌3.68%，折合報50.62元；建行（0939）升0.18%，折合報6.46元。

今日焦點股份可留意：

美國突然減息，金管局下調貼現窗基本利率，留意息口敏感股。而另一方面，市場憂慮經濟前景，加上香港2月PMI急跌兼見歷史新低，首季有機會衰退加劇，留意重磅股。

受惠疫情影響，訂單急增。經營HKTVMALL的香港電視（1137）公布二月份訂單總商品交易額升按年近1.7倍至4.82億元，較今年一月份訂單總商品交易額3.38億元亦升42.6%。

陽光100中國（2608）發出盈利預喜。該集團指出，受惠於阿爾勒小鎮項目開發中出售住宅部份的權益而產生收益，加上出售非住宅類主力產品毛利上升，因此預期2019年底止全年度溢利將超過22億元人民幣，按年增長超過8倍。

萬科企業（2202）宣布，今年2月公司實現合同銷售面積173.2萬平方米，按年跌30%，按月急跌48%，合同銷售金額人民幣280.3億元，按年跌35%，按月大跌49%。

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