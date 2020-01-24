IHS Markit公布，香港2月份整體經濟採購經理人指數(PMI)由1月份的46.8跌至33.1，跌至有紀錄以來的新低，顯示私營經濟的景氣度以21年半的歷史高速急挫，去年同期為48.4。產出指數從1月份的46.7降至22.5，新訂單指數按月下跌，齊齊創紀錄新低。

報告指出，新冠肺炎爆發，對香港私營經濟2月的表現造成重大衝擊，營商環境急劇惡化，倒退程度創1998年7月指數開展以來最嚴重。產出與新訂單量皆以破紀錄的速度直線下滑，導致企業由於產能過剩而大幅裁員，這從積壓工作量驟降可以反映。

綜觀過去兩月數據，PMI平均值為39.9，反映香港私營經濟於2020年首季有機會衰退加劇。

業者透露，工作天數和銷售額皆因疫情而縮減，產量跌幅屬史無前例。至於業務有實質增長的企業則指，市場對必需品、清潔和消毒用品的需求增加。

疫情爆發重創2月訂單需求。整體新增的銷售額以破紀錄速度銳減，原因之一是來自中國內地的訂單量直線下滑。同樣地，由其他海外市場流入的新業務量亦以歷史速度縮減。

企業相信疫情的餘波將於未來數月持續，對往後一年的經營信心降至歷史低點，認為往後12個月將會減產。

未完成工作水平亦以破記錄速度下降，反映銷情下滑令產能過剩的問題更趨嚴重，並對員工聘僱造成壓力。企業精簡人手，職位裁減速度錄得 18 年多以來最快。另一方面，採購活動亦以歷來第二大跌速縮減，企業轉而消耗現有庫存，這從投入品庫存的縮減率達歷來最高紀錄之一可見。另外，供貨的平均履行周期大幅拖延，接近9年高位。

由於供應短缺嚴重，投入品的採購價格4個月內首次回升，惟幅度溫和。然而，2月整體投入成本繼續下降，跌速創2008 年底以來最快，主因員工成本出現歷來最大跌幅所致。

IHS Markit首席經濟師 Bernard Aw 表示，2 月份 PMI標題指數以前所未有的速度，急跌至1998年7月以來的歷史低位，對香港特區於新冠病毒爆發期間的私營經濟亮起了紅色警示。私營經濟早前經歷政治示威與美中貿談僵局的影響，目前則為應對疫情和公眾憂慮的多項措施，使業務與新增銷售以破紀錄速度下滑。香港營商信心驟降，業者相信疫情將於未來數月持續，因此大多數企業預期將會減產，並為過渡艱難時期而削減就業和採購活動。香港特區經濟去年收縮1.9%，而今年首季以來的PMI平均值亦預警衰退將會加劇，令政策支援的逼切性更為提高。

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