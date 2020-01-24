聯儲局突然減息半厘，道指曾由低位抽高737點，反彈最多381點，高見27084點，不過，聯儲局主席鮑威爾指，經濟前景不明朗會持續一段時間，市場憂慮經濟前景，美國十年期債息曾跌至0.919厘的歷史新低，三大指數轉跌，道指曾挫最多997點或3.73%，低見25706點，全日上下波幅高達1378點。

道瓊斯工業平均指數收跌785點，跌幅2.95%，報25917點。標普500指數收跌86點，跌幅2.82%，報3003點。納斯達克綜合指數收跌268點，或3%，報8684點。

聯合健康保險跌4.29%，報261.4美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低79點，而唯一上升的是可口可樂，升0.25%，報56.06元，貢獻道指0.95點。

科技股方面，蘋果收市報289.32元，跌3.17%，谷歌母公司Alphabet收市報1337.72元，跌3.5%，亞馬遜收市報1908.99元，跌2.3%，Facebook收市報185.89元，跌5.37%。

歐洲STOXX 600指數收漲1.38%，報381點。德國DAX指數收漲1.08%，報11985點；法國CAC 40指數漲1.12%，報5393點；英國富時100指數收漲0.96%，報6718點。