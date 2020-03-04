港股反彈受阻，特別是科網股炒高即遇到沽壓，資金趁機獲利；雖然近期熱炒基建及相關板塊有回吐，短線依然偏強，較為可取。

恒指昨高開最多升236點、高見26,527點回軟，午後曾倒跌58點，收報26,284點，跌6點；國指跌不足1點。大市成交1165億元，高於60天平均一成半多，交投保持活躍。據《明報》港股數據庫，升跌比率47比53，升逾3%、跌逾3%分別佔上升、下跌股份約一成；陽燭對陰燭為19比81，大市表現好壞參半，買賣盤動力一般；不過，大市普遍呈陰燭低於開市價收市，沽盤相對積極。

資金獲利 中興升半成後倒跌

行業表現與大市相若，本報數據庫追蹤的30個行業，升跌各佔一半，公用事業、房託基金升約1%表現最強；其次博彩及消閒、汽車及相關升近1%。下跌行業，原材料跌逾2%表現最差，其次工業、基建及建材約1%。

雖然行業收市表現變化不大，但大起大落，如軟件服務行業股份平均最多升近半成，醫藥保健、汽車及相關、科技器材平均最多升近4%。科網股新東方在線（1797）、美圖（1357）昨最多升逾3%，但收市倒跌；平安好醫生（1833）曾升逾7%，收市升幅收窄至小於1%；強勢中興通訊（0763）一度升逾半成，倒跌4%收市，資金趁急升獲利。

金山軟件後市有望闖高位

不過，並非所有科網股向上都受壓，之前多次提到的金山軟件（3888）終於發力，升破旗形高收升7%，後市有望闖高位，回調後抽27元成重要支持。

中聯重科三一短線動力強

另一邊廂，近期熱炒的原材料紙股、工業重型機械、建材昨天都有回吐，玖紙（2689）、海螺（0914）、聯塑（2128）、中聯重科（1157）跌逾2%，但守於10天線之上；基建中鐵建（1186）、重機械三一（0631）仍逆市上升，短線依然強勢。

近一年多重機械股濰柴（2338）、中聯重科、三一反覆向好。過去濰柴經過一輪大漲（累升逾五成）後會有一段較長時間整固，年初創17.4元新高後調整，後市有機會約13至16元上落，宜候低吸納。相比下，中聯重科、三一短線動力較強，後者昨再創新高。三一處於尋頂格局，短線回調4.8元成重要支持。

[劉思明 數據尋寶]