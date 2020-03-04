恒指昨日跌6點，收報26,284點，成交金額1165億元。七國集團財政及央行行長今天將舉行電話會議，就新冠肺炎疫情進行評估及討論。市場視作全球央行聯手救市，資金爭相湧入股市，美股道指暴漲近1300點。但港股以至日韓股市未能跟隨。中港股市基本上已走出疫情市况，港股續處於低位是受制於基本因素轉弱，例如香港步入衰退、太多缺乏前景的舊經濟股份等。部分受疫情影響大、股價仍處低位的股份則有望獲中線重估，汽車代理可小注。

道指周一晚暴漲1294點，但港股夜期也無法跟隨，A50指數期貨也僅微升。昨日小幅高開後A股大升，創業板曾漲逾4％迫近前高位，港股早市也是炒作主題科技股為主，獲政策支持的互聯網醫療大升，阿里健康（0241）升8.5％，眾安保險（6060）獲華興資本唱好，升5％創52周新高。另外，軟件股金山軟件（3888）、金蝶（0268）、暢捷通（1588）升3％至7％；國家主席習近平要求加快補足醫療設備短板，春立醫療（1858）飈升7.2％。

短線低吸科技軟件股炒波幅

昨日午後港股顯著回落，一個原因是路透社引述與會人士報道，七國集團會議聲明不會呼籲增加財政支出和減息，只會承諾共同努力減輕疫情對經濟的影響。當時美股期貨也下跌，但未幾又收復失地。

從近日的市况表現，美股的問題是長倉太多太擁擠，當出現新冠肺炎帶來經濟衰退的恐慌，市場就出現人踩人。周一市况開始回穩，投資者冷靜下來發現美國疫情暫不嚴重，經濟仍強，於是又大舉回流股市。但日韓港都受到疫情衝擊，消費零售急跌。恒指即市阻力位於26,500點至26,600點，短線策略可低吸科技、軟件等股份炒波幅。

小注撈受疫情影響行業龍頭

另外，也可小注低撈一些受疫情影響較大的行業龍頭股，博中線回升。事實上，中國疫情應已見頂，不同受影響行業會陸續正常化，現仍處低位的可小注收集等待中線回升，汽車代理股是其中之一。2020年2月汽車經銷商庫存預警指數為81.2%，環比上升29.5個百分點，同比上升27.7個百分點，是指數發布5年以來首次突破80%，現在較2015和2018年的情况更差。一方面，疫情影響令銷售斷崖式下跌，而存貨積累又引致現金流壓力，汽車代理面對極惡劣經營狀况。

汽車4S店復工明顯改善

不過，中國汽車流通協會指出，汽車4S店在2月上半月普遍處在停業狀態，但在第三周開始陸續復工，復工面約50%，第四周大面積復工，復工面達到70%以上。協會估計2月份銷售仍會下跌80%，但3月份會有明顯改善，估計按年跌50%左右，第二季開始回復正常。相對於餐飲、旅遊等消費行業，汽車存在積壓需求，當疫情結束、民眾生活回復正常，隨時會出現爆發增長。本港上市的汽車代理財力較強，現金流有壓力但不會有大問題，市場又未開始重估，現水平可以吸納。龍頭中升（0881）是首選，永達（3669）則較有爆發力。

[張兆聰 還看今朝]