聯儲局突然宣布緊急減息0.5厘，以應對疫情帶來的日益嚴重經濟威脅。市場原本預期，聯儲局將在本月稍後的議息會議才減息0.5厘。

對上一次聯儲局在兩次會議之間緊急減息是2008年10月8日，雷曼兄弟倒閉不久減息0.5厘。另外在2001年9月17日，即「911」事件後不久亦曾緊急減息0.5厘。

美聯儲原本在本月18日才舉行議息會議。現時突發減息後，基準利率為1至1.25厘。

聯儲局宣布減息後，道指即由26300點水平抽高至27000點。而金價亦由每盎司1605美元抽升至1614美元。恒指夜期則由低水轉高水，現報26485點，高水200點。但截至晚上11時15分，道指又再倒跌過百點。

由於今日7國集團（G7）財長及央行行長未有明確提及減息，市場以為減息無望，今日港股倒跌收市，而道指開市早段亦最多跌350點。

今日較早前，美國財長梅努欽（Steven Mnuchin）及聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）牽頭舉行7國集團（G7）財長及央行行長電話會議。會後聲明顯示，G7集團願意以財政及貨幣政策應對疫情對經濟的影響，隨時準備採取進一步合作行動，但未具體列明協調措施。