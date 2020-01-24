優品360（2360）發公告，其位於卑路乍街及華貴坊的店舖租約期滿後，與業主重新訂立租約，卑路乍街每月租金為8萬元，較上一份租約7.5萬元加租6.7%，華貴坊基本租金3.15萬元，以及按每月總收入10%計超出固定基本租金的銷售租金，基本租金較上一份租約3萬元增加5%。

卑路乍街及華貴坊的業主分別為鵬銘有限公司及逸俊發展有限公司，前者優品360主席林子峰全資擁有，後者由Sura Magic全資擁有，林子峰擁有50%股權。根據公告，卑路乍街在去年11月至12月曾獲租金寬免，當時租金下調至6.5萬元。

截至今日，優品360在港共經營102間分店，集團指出，卑路乍街及華貴坊的租約可穩定集團在特定地區的營運，不需付出物色及裝修額外成本及開支，並確保零售店舖業務不受干擾。

優品360發言人則表示，有關店舖租金乃按市價釐定，其過往的營業表現不俗，認為租金水平合理。

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