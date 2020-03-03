利寶閣（1869）發盈警，料去年虧損不少於5500萬元，當中包括因旗下上環酒樓及京香閣酒樓於二月結業，錄得一次性關閉影響3000萬元。

集團指，預計去年錄得虧損不少於5500萬元，而2018財年則錄溢利230萬元。集團指，主要由於上半年虧損狀況延續及惡化，集團酒樓的收益按年整體減少所致。此外，由於上環酒樓及京香閣酒樓於二月結業，集團就該等酒樓錄得使用權資產、若干非流動資產及遞延稅項資產的關閉影響合共約3000萬元，因而導致虧損進一步增加。

利寶閣董事會認為，收益的減少主要由於自2018年下半年起香港及中國經濟加速衰退所致，其因中美貿易戰加劇且陰霾增加而惡化，對2019年公眾消費意欲造成負面影響；及自2019年6月起發生並於2019年下半年持續的本港社會動盪事件嚴重影響香港的零售及餐飲行業。因此，集團於2019年度需提供更多優惠以吸引客戶。此外，整體食材成本上漲，尤其於2018年下半年國內爆發非洲豬瘟後凍肉價格進一步上漲，導致其2019年度的毛利率整體下降。因此，於2019年度集團錄得整體經營虧損不少於2500萬元。

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