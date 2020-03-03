隨着新冠肺炎爆發，不少企業仍然有處理銀行及交易需求。星展香港今宣布將推出一系列數碼創新方案，包括向企業提供「非接觸模式」的銀行服務，以協助企業應對實體銀行以紙張為主的銀行服務及貿易融資的需求，維持業務運作。

星展香港指出，「非接觸模式」的數碼創新方案主要提供數項服務，當中包括將11種常見的貿易融資流程數碼化，例如進口信用證、信用證及託收項下的進口匯票、銀行擔保或備用信用證等，以減少櫃檯交易。此外，客戶可透過貿易融資文件數碼化及減少人手處理，讓企業及其上下游供應鏈，以更便捷的方式獲得營運資金。

該行指出，客戶無需親臨分行，可於網上開立企業銀行帳戶及申請網上銀行服務；企業可以利用網絡研討會及自學資源，以培訓客戶使用數碼功能。該行又指，客戶現可透過一站式星展商業網上銀行平台「IDEAL」，上傳所有貿易融資申請及所需證明文件，並可透過電郵及短訊即時獲得其申請狀態的通知。

星展香港董事總經理兼企業及機構銀行總監張建生表示，客戶忙於各種工作安排，或未能到分行處理銀行和貿易融資的需要，因此該行推出此項「非接觸模式」的解決方案，支援受新型冠狀病毒疫情影響的企業，以協助減輕企業及其供應商營運資金的壓力，從而增加其供應鏈的穩定性。

除了香港地區，星展亦將於中國內地及新加坡推出「非接觸模式」貿易融資數碼功能，將旗下中小企營商學院的培訓課程BusinessClass數碼化。該行稱，由3月起將陸續為客戶舉辦網絡研討會及提供自學資源。

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