中信電訊（1883）主席辛悅江於業績電話會議中指出，旗下澳門電訊預期可在今年年中開始提供5G服務，爭取成為澳門首個5G營運商，並料年底前可實現澳門境內5G全覆蓋。他續指，新型冠狀病毒疫情對5G建網進度並無影響，認為疫情反而成為加快5G建設的契機，增加5G應用場景如智慧醫療、網上學習等，體現5G的價值。

雖然集團管理層不願在電話會議中透露5G實際的投資成本（CAPEX），但是集團財務總裁李炳智提到，集團過往幾年投入的成本約在4億至5億元間，預料未來一兩年CAPEX亦會相應增加，不過他強調，CAPEX增長並不會影響集團整體營運及現金流。他認為，5G服務或可推高每用户平均收入（ARPU），不過集團更看重新5G用戶數的增長，其價值不應該以ARPU去量度。

另外，辛悅江提到，疫情在澳門目前已基本受控，疫情對於集團所帶來的影響主要體現在漫遊業務收入減少。他續指，如果疫情在4月改善，相關損失亦可以在下半年彌補，現階段看疫情對集團業務收入影響有限。

截至去年12月底止，集團移動業務收入錄得12.43億元，按年跌2.6%，跌幅主要受累於手機及設備銷售收入減少；後付費用戶數目增加5.4%至約35萬；佔澳門移動市場份額約41.0%。

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