受惠疫情影響，訂單急增。經營HKTVMALL的香港電視（1137）公布二月份訂單總商品交易額升按年近1.7倍至4.82億元，較今年一月份訂單總商品交易額3.38億元亦升42.6%。

港視二月份的日均訂單數量亦按年升1.65倍，按月亦升45.5%﹔2月平均訂單值按年則跌2.5%，按月則升4.5%。

集團指，在新型冠狀病毒疫情下，本港市民留在家中時間增加且對前往人多擠迫地點的意欲減弱，令二月業務增長動力持續。此疫情為香港帶來前所未有的挑戰，亦無人能夠估計會維持多久，但集團觀察所得，香港消費者現時較以前更傾向及更頻密地透過網上平台如 HKTVmall 等購物，特別是抗病毒或保護性產品，以及生活必需的產品。

集團預期在經過幾個月的網購體驗後，部份客戶可能會將購物行為由線下轉為線上。

港視又提到過去兩個月的的瀏覽量及業務量比預期增加，引致相當數量的 HKTVmall 客戶，在網購及配送的不愉快經歷。集團已逐步推行措施，包括與Baleno、CATALO、Foodwise 慧品、GIORDANO 及鴻福堂合作，將現有的 O2O 門市及流動自取車的自取點數目增加至 100 個等。

集團將繼續評估業務增長的持續性，並密切監察業務發展及資源分配，以應付業務量及活動的改變。

港視今日微升0.89%，收報4.53元

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