蘋果公司的最重要生產伙伴台灣鴻海精密表示，儘管受到新冠肺炎疫情爆發帶來不明朗，但是其內地廠房的產能已經達到50%，並將會進一步提升，預期位於內地的廠房會於3月尾正常營運。不過，對於較早前因為勞工不足及全國交通中斷影響致長達數周停工，其無法量化評估疫情對全年運作具體帶來的影響。

鴻海精密董事長劉揚偉及首席財務官David Huang在周二會向投資人及媒體講解集團首季度業績，此前其已經因應疫情影響到環球經濟增長，壓抑市場對智能手機的需求方面，已調低2020年的收益估算，並在上個月時估計全年銷售只會增長1%至3%，比在1月22日疫情爆發前估計全年增長3%至5%為低，甚至低過分析員的預期水平。疫情更擾亂蘋果公司的生產鏈，鴻海更因為需要對上以千計的勞工實施檢疫措施，因此被逼將被譽為iPhone之城的鄭州巨型生產中心暫停。

事實上，作為中國最大的私人僱主及國際主要消費品牌的重要伙伴，鴻海或富士康更被視為受疫情影響的內地製電子產品，甚至全球供應鏈遭擾亂的象徵。蘋果公司更因應需求減弱及復工進度緩慢，調低收入指引，這反映疫情產生的影響，比預期為大。由於iPhone的銷售多數在節慶期間錄得，因此無論是蘋果公司及富士康，首季都是銷售的淡季。

現時內地公司響應維持經濟增長的呼籲而復產，卻未致全面復產。為惠浦及索尼生產產品的鴻海更宣稱，已經有序地復工。蘋果公司的其他供應商如廣達電腦、英業達及樂金顯示公司（LG Display Co）亦逐步復產。蘋果公司聚焦中國內地的供應鏈已經受到貿易關係緊張及最近因為疫情爆發而停廠兩大考驗，同時又因為中國市場是蘋果公司的最大之國際市場，在內地推出防疫措施影響到物流及暫停店舖營運後，銷情亦受重創，Strategy Analytics預期，內地首季付運數目會由原本的8900萬件，按年下跌6000萬件，下跌多達32%。Canalys預期，會大減4250萬件。