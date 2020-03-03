市場今早憧憬G7會聯手減息抗疫，刺激港股今早高開127點後，最多曾升236點，但午後路透引述消息指，正起草的應對疫情聲明並未提到減息，港股升幅收窄，收市競價更由升轉跌，收市跌6點或0.03%，報26284點，成交金額1104億元，較上日減少11.95%，是今年2月21日1002.51億元成交後最少；國指跌0.01點或0%，報10485點。

中生製藥（1177）升2.99%，收報11.7元，是升幅最大的藍籌，恒生（0011）跌1.58%，收報155.4元，是跌幅最大的藍籌。騰訊（0700）升1.13%，收報394元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻35點；友邦（1299）跌1.24%，收報75.5元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低31點。

全球央行聯手減息或落空，市場寄望18日美聯儲減息，息口敏感的地產股部份升幅收窄，而銀行股跌幅則擴大。地產股方面，恒地（0012）升0.14%，收報35.85元；新地（0016）無升跌，收報109元；新世界發展（0017）升1.02%，收報9.95元；長實集團（1113）跌0.41%，收報48.2元；信置（0083）升0.19%，收報10.58元。銀行股方面，恒生跌1.58%；匯控（0005）跌0.47%，收報52.55元；中銀香港（2388）跌0.37%，收報26.6元。

聯手減息落空，油價升幅收窄，紐約期油報47.59元，升1.8%，布蘭特期油報52.55元，升1.25%。油股轉跌，中海油（0883）跌0.72%，收報11.06元；中石油（0857）跌0.32%，收報3.09元；中石化（0386）跌0.49%，收報4.05元。

國際評級機構標普表示，香港社會運動及武漢肺炎雙重影響下，港鐵（0066）的乘客量下降，將對其現時「AA+」的獨立信用狀況構成威脅。另外，港鐵指，2019年9月出軌事故是由紅磡站附近一個道岔的動態軌距擴闊所致。港鐵收市升0.58%，報43.3元。

標普料點名景瑞（1862）、億達中國（3639）或面臨流動性壓力，景瑞收報2.4元，跌0.4%；億達中國報2.18元，無升跌。

渣打集團（2888）表示，昨日（2日）已正式開始啟動回購，共斥資約2203萬元，回購40.05萬股股份。渣打收報56.35元，跌2.17%。

母公司擬私有化中廣核新能源（1811），中廣核新能源收市報1.51元，升26.8%。

中信股份（0267）以總代價5.33億美元（折合約41.57億港元），向中信資本旗下一間作為一般合伙人的新設立基金全資持有公司CCHL，出售Fast Food Holdings Limited （FFHL）42.31%股權及2.17億美元（折合約16.93億港元）股東貸款，相當於中港麥當勞業務的22%權益。中信收報9.01元，跌0.55%。

旭輝（0884）旗下的物管股永升生活服務（1995）發盈喜，預期去年的綜合純利及純利按年增加超過一倍，在2018年綜合純利及純利均為1億元人民幣。收報6.14元，跌2.2%。

新地（0016）旗下私人公司HKF（Nominees）Ltd申報，減持會德豐（0020），套現99.25萬元，會德豐收報62.05元，升0.64%，九置（1997）跌0.54%，九倉（0004）升3.1%，報17.54元。

內房中梁控股（2772）發盈喜，集團預料2019年核心淨利潤將按年增加80%至100%，而2018年的核心淨利潤約為19.29億元人民幣。收報5.87元，升3.34%。

壹傳媒（0282）於收市後發通告指，董事會接獲公司非執行董事兼董事會主席黎智英的通知，其於今年2月28日被指控於去年8月31日的反政府抗議活動中參加非法集會，違反了公安條例，並因涉嫌在2017年6月4日的事件中恐嚇一位記者而違反了刑事罪行條例，將於2020年5月5日在東區裁判法院出庭。收報0.238元，升3.4%。

方正控股（0418）公布，早前向控股股東北大方正授出3.7億元人民幣已到期，但因進入司法重整，有機會要作減值處理。收報0.375元，跌3.84%。

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