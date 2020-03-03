內地武漢肺炎肆虐，評級機構標普全球表示，多地售樓處依舊關閉及人流大減，春節後數周住宅銷量持續低迷。受工地停工影響，項目交付進度及房企營收確認可能滯後，行業槓桿水平與盈利能力有可能被拖累，但假設疫情於3月觸頂，隨後房地產銷售逐步恢復，該行預測此情形下2020年住宅銷售將下降5%-10%。

該行指，由於銷售收入是開發商最重大的資金來源，因此在兩種情景下，最先受到衝擊的是流動性，並預計除非採取其他措施或支持，否則景瑞控股（1862） 、億達中國（3639）及泛海控股（深000046）在接下來幾個月內將面臨流動性壓力。

該行又提到大部分開發商將能夠渡過流動性緊張時期，主要由於其在銷售額下降的情況下，可靈活地控制支出，而年初至今開發商大量發行境外債券，亦增強其流動性。

該行在報告內提到，景瑞控股、億達中國及泛海控股在4月內均有債券到期，當中景瑞的境外現金餘額不足以償付到期的4億美元債券，億達則已發布置換要約3月13日一旦未能完成，等同於違約，泛海流動性狀況主要取決於資產出售，受銷售現金回款的影響較小。

該行又作兩項壓力測試，在未計及政策放寬及內房或採取額外措施下，假設疫情於3月觸頂，售樓處將局部重新開放，並做出相應運營調整，銷售將逐步恢復至5月。在6月左右銷售將完全恢復正常，隨後溫和反彈至年底，此情況發生機率較高，並將導致房地產公司的銷售比該行原本的2020年合同銷售預測下降15%。

然後若疫情於4月才觸頂，即7月月度銷售才開始完全恢復正常。總體反彈推遲至四季度。在此情況下，該行認為屬於更嚴峻的情景，並可與2008年全球金融危機期間中國房地產市場的嚴重下滑相比。並將導致房地產公司的銷售較該行原預期2020年合同銷售預測下降20%。

該行認為，多數開發商能承受疫情的一次性打擊，在基本假設情景和更嚴峻情景下，分別有24% 和32% 的評級與展望可能面臨下調壓力，該行表示將密切關注四點，包括到期債券的再融資情況；月度合同銷售數據，作為復蘇信號或衡量影響程度的領先指標；2019年全年業績，以決定開發商針對疫情衝擊的緩衝是否充分，最後政策制訂者的應對舉措，因政策存在放鬆空間，如政策寬鬆，復蘇步伐可能加快。