國際評級機構標普表示，香港社會運動及武漢肺炎雙重影響下，港鐵（0066）的乘客量下降，將對其現時「AA+」的獨立信用狀況構成威脅。

標普指出，訪港旅客減少及零售低迷，估計港鐵的運營資金與債務比率將從2019年的30%至32%，下降到今年的15%至20%，觸及到標普的降級觸發條件，預計明年該比率會回升至20%左右。標普又認為，今年港鐵的本地客運量可能會按年下降10%至15%，而同期機場快線的客運量可能會更少，從1月份港鐵公布乘客量按年下降近20%來看，已部分反映了疫情等的影響。在乘客量減少下，標普預計今年港鐵來自香港的收入會比去年下降近10%；不過一旦疫情在香港得到遏制，旅客量將會恢復。

標普同時指出，港鐵非運輸收入亦可能會大幅下降，因香港零售業持續疲軟，今年港鐵的車站商業和物業管理收入將按年大減20%至30%。同時，標普指出港鐵沒有任何下降成本的彈性空間，如果車站設施再因社會運動而遭破壞，港鐵還需要進行維修。沙中線紅磡站的工程問題也令外界對港鐵的財務能力產生憂慮，因為一旦確定工程存在違規，港府可向港鐵追收回最多79億元的管理費，從而進一步削弱港鐵的信用指標。

標普認為，港鐵會繼續維持其資本支出，主要用於香港物業租賃業務，因為公司要依靠租金收入去支持鐵路維護和升級，這從該集團最近公佈以30億元購入德福廣場二期及PopCorn II的收益權，反映其在資本開支方面的取態。標普估計，今年港鐵的資本開支為140億元至150億元，其中50億元至60億港元用於投資物業。

標普指出，沙中線問題可能會影響政府對港鐵的支持，不過標普認為港府仍然視港鐵為一個重要的社區服務平台，加上港府仍是港鐵大股東，受惠於此，標普對港鐵的信用評級仍維持與香港政府的評級相等。

記者：陳子凌

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