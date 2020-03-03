美國總統特朗普再次敦促聯儲局減息，帶動道指昨急升近1300點。惟瑞士寶盛私人銀行亞洲區研究部主管Mark Matthews認為，隨美國經濟仍強勁，加上企業債息差未見擴大，以及美股一般在急跌1成或以上後，往後都會見顯著反彈，認為當局會視乎市場反應決定，如市場繼續反彈則未必會減息。他又認為武漢肺炎疫情縱使影響企業盈利，但股價反應比實際影響為大。

他調低了中國經濟增長預測，由5.8%下調到5.4%，相信中央政府會寬鬆貨幣政策刺激經濟，但擴大基建開支則機會不大，指習近平政府上台後一直致力去槓桿。他又指內地工廠復工情況取決於第二波疫情發展，需密切留意，暫時再爆發的可能不大，相信商業活動會逐步回復。

他目前看好中港股市，指本港經濟受到社會運動和武漢肺炎夾擊，但特別地產股的資產淨值折讓，已超越2008年金融海嘯和1997年亞洲金融風暴，除非樓價回落25%，否則目前是被低估。A股方面他指市場走勢已漸由負轉正，近期內地散戶交投活躍推動股市，並相信市場未來將改由科技股領頭，而隨內地將為首個推行5G國家，也偏好內地科技股。

在現時市況中，他建議投資者多元化投資，如增長股和價值股都應持有，旗下投資組合目前仍有52％股票，同時有黃金和債券等，並指因應疫情於早前增加了美國國債的持倉。

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