去年香港發生反修例風波，各國元首不便多言，大致與中國利益千絲萬縷，又逢新冷戰格局，自然不想得失中國。到今日武漢肺炎爆發，中國帶給全世界的雖說是病毒，但背後是由政治與人權問題所種出來的，亦是近年各國對此冷眼旁觀的後果，到病毒滲入諸國以至拖累經濟，才知吸納中國資金的時候，也須承受這筆快錢的代價。

日本去年底與中國破冰，增加航班往來，以對沖美國與南韓的政治影響。綜合日本媒體，中國已佔日本國際航班約四分之一，中國客更佔日本國際旅客三成，單計1月，訪日中國客按年大増23%。吸納了中國的旅客，到今日便要「還債」。上月首兩周，山陽（大阪至福岡）、北陸（東京至金澤）兩條新幹線乘客人數按年各跌一成，位於札幌的石屋製菓亦須停製「白之戀人」約一個月，表明都是中國旅客減少所致。

另一國民最愛的是泰國。《路透社》引述泰國旅遊局指，預測今年外國旅客按年急挫600萬人次，即約15%，單計2月已跌四成，未來兩個月跌得更深。過往受惠中國旅客最多的，今日是承受得最深。

至於意大利所以成為歐洲的病毒溫床，亦是該地溫州人集團負責生產當地名牌，目前輿論矛頭指向Prada，佔總員工約三成。享受的是中國的廉價勞工。

日前澳洲戰略政策研究所（ASPI）發表報告，指全球諸多大品牌都多少與新疆集中營勞工有關，FAANG裏便中了三個（Amazon、Apple、Google），還有Cisco、H&M、GAP等平民牌子。報告暗示企業未必知情，但勸喻檢視承辦工廠的底細。

過往國際或許以為與中國做生意是有着數，除了間中說兩句人權問題交功課外，對國內政治問題一向少理。今日中國地氈下的污穢逐步見光，將遺患帶到各地經濟，曾有份發過中國財的各國元首，才驚覺食中國水，原來要吞下許多細菌，一如世衛譚德塞「冒起」後，現在還反指各國防疫不及中國。若不協力監察中共或繼續任其坐大，後果堪虞，今次算是對全球打響的警鐘。

至於最先對武漢肺炎十級警戒的台灣政府與香港民間，去年更各自經歷過韓國瑜與林鄭，早已見怪不怪，現在看到各國狼狽姿態，也實在笑而不語。

賈文清

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