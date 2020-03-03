【公司業績】中信國際電訊去年多賺5.4% 末期息0.15元
文章日期：2020年3月3日 12:58
中信國際電訊（1883）去年純利為10.02億元，按年升5.4%，若不計及投資物業重估收益，則純利升6.1%。每股基本盈利升3%至0.275元。集團派末期息0.15元，連同中期息0.05元，全年派0.2元，按年升11.1%。
集團去年收益為90.14億元，按年跌4.76%，當中提供電信服務收入為73.96億元，按年升3.6%，銷售移動電話手機及設備收入為16.18億元，按年跌30.4%。
在電信服務收入中，企業業務收入為30.88億元，按年升4.55%﹔國際電信業務收入為17.75億元，按年升7.18%﹔互聯網業務收入為10.66億元，按年升5.5%，移動通訊服務收入為12.43億元，按年跌2.63%。
按地區計，集團來自澳門的收入下跌13.1%至40.68億元，香港收入為33.3億元，按年升2.1%。
記者：方楚茵
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