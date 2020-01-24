市場憧憬G7財長及央行行長討論如何應對疫情的電話會議會有利好消息公布，恒指高開127點，最多曾升236點或0.9%，報26527點，而低位則升65點或0.25%，報26357點。半日收市升204點或0.78%，報26495點，成交金額621億元；國指升90點或0.86%，報10575點。

中生製藥（1177）升4.4%，收報11.86元，是升幅最大的藍籌，九龍倉置業（1997）跌1.78%，收報35.85元，是跌幅最大的藍籌。騰訊（0700）升2.16%，收報398元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻66點；恒生（0011）跌0.19%，收報157.6元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低9點。

憧憬多國減息，息口敏感股普遍向上。恒地（0012）升0.56%，收報36元；新地（0016）升0.46%，收報109.5元；新世界發展（0017）升1.02%，收報9.95元；長實集團（1113）升0.41%，收報48.6元；信置（0083）無升跌，收報10.56元。港銀方面，恒生（0011）跌0.19%，收報157.6元；匯控（0005）無升跌，收報52.8元；中銀香港（2388）升0.37%，收報26.8元。

中廣核新能源（1811）昨公布，間接控股股東中國廣核集團擬以協議安排的方式將公司私有化，中廣核新能源今早復牌，開市報1.5元，升26%，最多曾升至1.58元，升32.7%，半日收報1.53元，升28.5%。

油價向上，紐約期油報48.07元，升2.82%；布蘭特期油報53.21元，升2.52%。油股跟升，中海油（0883）升0.72%，收報11.22元；中石油（0857）升0.32%，收報3.11元；中石化（0386）升0.25%，收報4.08元。航空股亦向上，國航（0753）收報6.34元，升0.48%；南航（1055）收報4.15元，升0.73%；東航（0670）收報3.37元，升0.3%；國泰（0293）收報10.22元，升0.59%。

滔搏（6110）獲花旗唱好，指對公司下半年和明年的盈利復蘇充滿信心，最近的下跌提供了更多的買入機會。滔搏收報9.5元，升5.56%。其他體育用品股方面，安踏（2020）收報64.75元，升0.7%；李寧（2331）收報20.85元，跌1.42%；361度（1361）收報1.41元，升0.71%；特步（1368）收報3.21元，升1.9%。

中信股份（0267）以總代價5.33億美元（折合約41.57億港元），向中信資本旗下一間作為一般合伙人的新設立基金全資持有公司CCHL，出售Fast Food Holdings Limited （FFHL）42.31%股權及2.17億美元（折合約16.93億港元）股東貸款，相當於中港麥當勞業務的22%權益。半日報8.97元，跌0.99%。

旭輝（0884）旗下的物管股永升生活服務（1995）發盈喜，預期去年的綜合純利及純利按年增加超過一倍，在2018年綜合純利及純利均為1億元人民幣。半日收報6.22元，跌0.96%。

吳光正家族上周提出私有化會德豐（0020）後，新鴻基地產（0016）旗下私人公司HKF（Nominees）Ltd申報，於2月27日會德豐股份復牌買賣當日，共減持1.5萬股會德豐，套現99.25萬元，每股平均價為66.17元，沽售價範圍由66元至66.475元。持股比例由原來0.0048%，減至0.0041%。會德豐報62元，升0.56%，九置跌1.7%，九倉（0004）升3.1%，報17.54元。

內房中梁控股（2772）發盈喜，集團預料2019年核心淨利潤將按年增加80%至100%，而2018年的核心淨利潤約為19.29億元人民幣。收報5.9元，升3.8%。

壹傳媒（0282）於收市後發通告指，董事會接獲公司非執行董事兼董事會主席黎智英的通知，其於今年2月28日被指控於去年8月31日的反政府抗議活動中參加非法集會，違反了公安條例，並因涉嫌在2017年6月4日的事件中恐嚇一位記者而違反了刑事罪行條例，將於2020年5月5日在東區裁判法院出庭。收報0.238元，升3.4%。

方正控股（0418）公布，早前向控股股東北大方正授出3.7億元人民幣已到期，但因進入司法重整，有機會要作減值處理。收報0.375元，跌3.84%。

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