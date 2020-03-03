恒指升204點，收報26495點，成交金額621億元。七國集團財政及央行行長今天將舉行電話會議，就武漢肺炎疫情進行評估及討論。市場視作全球央行聯手救市，資金爭相湧入股市，美股暴漲近1300點。亞洲反彈力度相差很遠，日股先升後回一度倒跌，港股升幅亦相對輕微，受制於26500點水平。

大市反彈力度不及美股，但個股表現卻相當亮麗，事關內地創業板亦強勢漲4%，重回高位，帶動一眾科技股向好，阿里健康（0241）、平安好醫生（1833）、眾安保險（6060）、舜宇光學（2382）都有較大升幅。

中國疫情應已見頂，不同受影響行業會陸續正常化，現在仍處低位的可小注收集等待中線回升，汽車代理股是其中之一。

2020年2月汽車經銷商庫存預警指數為81.2%，環比上升29.5個百分點，同比上升27.7個百分點，是指數發布以來首次突破80%。一方面，疫情影響令銷售斷崖式下跌，而存貨積累又引致現金流壓力，汽車代理面對極惡劣的狀況。

汽車4S店在2月上半月普遍處在停業狀態，第三週開始陸續復工，復工面約50%，第四周大面積復工，復工面達到70%以上。中國汽車流通協會估計，2月份銷售仍會下跌80%，但3月份會有明顯改善，估計按年跌50%左右，第2季開始回復正常。

相對於餐飲、旅遊等消費行業，汽車存在積壓需求，當疫情結束、民眾生活回復正常，隨時會出現爆發性增長。本港上市的汽車代理財力較強，現金流有壓力但不會有大問題，市場又未開始重估，現水平可以吸納。龍頭中升（0881）是首選，永達（3669）則較有爆發力。

張兆聰

明報首席評論員