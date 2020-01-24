憧憬G7財長及央行行長討論如何應對疫情的電話會議會有利好，美股急升，港股今早高開127點或0.49%，報26419點，成交金額32億元；國指今早高開42點或0.41%，報10527點。

申洲國際（2313）升2.87%，報104元，是升幅最大的藍籌，中移動（0941）跌0.9%，報60.75元，是跌幅最大的藍籌。騰訊（0700）升0.87%，報393元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻27點；中移動（0941）跌0.9%，報60.75元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低10點。

憧憬多國減息，息口敏感股普遍向上。地產股方面，新世界發展（0017）升2.54%，報10.1元；長實集團（1113）升0.31%，報48.55元；恒地（0012）升0.56%，報36元；新地（0016）升0.92%，報110元；信置（0083）升1.52%，報10.72元。港銀方面，恒生（0011）跌1.79%，報159元；匯控（0005）升0.38%，報53元；中銀香港（2388）升1.31%，報27.05元

中信股份（0267）以總代價5.33億美元（折合約41.57億港元），向中信資本旗下一間作為一般合伙人的新設立基金全資持有公司CCHL，出售Fast Food Holdings Limited （FFHL）42.31%股權及2.17億美元（折合約16.93億港元）股東貸款，相當於中港麥當勞業務的22%權益。開市報9.1元，升0.44%。

旭輝（0884）旗下的物管股永升生活服務（1995）發盈喜，預期去年的綜合純利及純利按年增加超過一倍，在2018年綜合純利及純利均為1億元人民幣。開市報6.28元，無升跌。

吳光正家族上周提出私有化會德豐（0020）後，新鴻基地產（0016）旗下私人公司HKF（Nominees）Ltd申報，於2月27日會德豐股份復牌買賣當日，共減持1.5萬股會德豐，套現99.25萬元，每股平均價為66.17元，沽售價範圍由66元至66.475元。持股比例由原來0.0048%，減至0.0041%。會德豐開市報64元，升3.8%。

內房中梁控股（2772）發盈喜，集團預料2019年核心淨利潤將按年增加80%至100%，而2018年的核心淨利潤約為19.29億元人民幣。開市報6.1元，升7.3%。

壹傳媒（0282）於收市後發通告指，董事會接獲公司非執行董事兼董事會主席黎智英的通知，其於今年2月28日被指控於去年8月31日的反政府抗議活動中參加非法集會，違反了公安條例，並因涉嫌在2017年6月4日的事件中恐嚇一位記者而違反了刑事罪行條例，將於2020年5月5日在東區裁判法院出庭。 開市報0.23元，無升跌。

方正控股（0418）公布，早前向控股股東北大方正授出3.7億元人民幣已到期，但因進入司法重整，有機會要作減值處理。開市報0.375元，跌3.84%。

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