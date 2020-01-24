美股勁升，港股昨日率先向上，港股ADR微升22點或0.09%，報26313點。個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR升0.31%，折合報390.8元；匯控（0005）跌0.46%，折合報52.56元；建行（0939）跌0.43%，折合報6.41元。

今日焦點股份可留意：

市場憧憬美國減息，美國總統特朗普於Twitter批評聯儲局主席鮑威爾反應慢，美國應帶頭減息令利率跌至最低，但儲局沒有行動，令美國相對落後。留意息口敏感股。

國際油價先跌後升，紐約期油收市升4.5%，報46.75美元；布蘭特期油收市升4.5%，報51.9美元。留意油股。

中信股份（0267）以總代價5.33億美元（折合約41.57億港元），向中信資本旗下一間作為一般合伙人的新設立基金全資持有公司CCHL，出售Fast Food Holdings Limited （FFHL）42.31%股權及2.17億美元（折合約16.93億港元）股東貸款，相當於中港麥當勞業務的22%權益。

旭輝（0884）旗下的物管股永升生活服務（1995）發盈喜，預期去年的綜合純利及純利按年增加超過一倍，在2018年綜合純利及純利均為1億元人民幣。

吳光正家族上周提出私有化會德豐（0020）後，新鴻基地產（0016）旗下私人公司HKF（Nominees）Ltd申報，於2月27日會德豐股份復牌買賣當日，共減持1.5萬股會德豐，套現99.25萬元，每股平均價為66.17元，沽售價範圍由66元至66.475元。持股比例由原來0.0048%，減至0.0041%。

內房中梁控股（2772）發盈喜，集團預料2019年核心淨利潤將按年增加80%至100%，而2018年的核心淨利潤約為19.29億元人民幣。

壹傳媒（0282）於收市後發通告指，董事會接獲公司非執行董事兼董事會主席黎智英的通知，其於今年2月28日被指控於去年8月31日的反政府抗議活動中參加非法集會，違反了公安條例，並因涉嫌在2017年6月4日的事件中恐嚇一位記者而違反了刑事罪行條例，將於2020年5月5日在東區裁判法院出庭。

方正控股（0418）公布，早前向控股股東北大方正授出3.7億元人民幣已到期，但因進入司法重整，有機會要作減值處理。

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