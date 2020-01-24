武漢肺炎擴散全球，不過市場憧憬聯儲局減息半厘，加上有報道指七國集團(G7)財長和央行行長將於周二舉行電話會議，討論如何應對疫情，美股升幅擴大，道指高開181點後，最多升1296點或5.1%，創2009年3月23日以來最大漲幅；標普500指數上漲4.6%，創下2018年12月26日以來最大漲幅；納斯達克綜合指數上漲4.49%，創2018年12月26日以來最大漲幅。

道瓊斯工業平均指數收漲1293點，升幅5.1%，報26703點。標普500指數收漲136點，升幅4.61%，報3090點。納斯達克綜合指數收漲384點，或4.5%，報8952點。

道指成分股全升，蘋果升9.31%，報298.81美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻172點，而貢獻最少的是，陶氏公司升2.5%，報41.42元，貢獻道指6點。

科技股方面，蘋果收市報298.81元，升9.31%，谷歌母公司Alphabet收市報1386.32元，升3.51%，亞馬遜收市報1953.95元，升3.72%，Facebook收市報196.44元，升2.06%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.09%，報375點。德國DAX指數收跌0.28%，報11857點；法國CAC 40指數漲0.45%，報5333點；英國富時100指數收漲1.13%，報6654點。