疫情無阻公司籌備上市計劃，而上周五遞表的6間公司中，有一間更來自武漢，即虛擬商品及服務提供商福祿控股。初步招股資料顯示，該公司主要營業地點位於武漢東湖新技術開發區，業務則主打線上消費。根據文件，其銷售的「虛擬商品」，主要指其他網站上的消費及增值類產品，如會員卡、遊戲點券、電話增值券、代金券等。

福祿控股於「近期發展及無重大不利變動」一項中，以大篇幅解釋公司近期有關武漢肺炎的相關措施。公司指，僱員於1月起，便於辦公室以外的地點，通過公司開放平台遠程工作；公司亦啟用遠程登入服務器（VPN），允許僱員在辦公室以外地點登入。此外，公司亦要求僱員每天監控體溫、報告其每天行蹤。

惟內地政府早前宣布，武漢市內人員自3月10日起准予復工，為未來人群聚集帶來可能。對此公司則解釋，將採取系列措施，包括規定所有員工在進入辦公場所前須先量度體溫；要求員工於辦公場所佩戴口罩；每日對辦公場地進行消毒，暫停使用中央供暖及空調；嚴格控制到辦公室的訪客人數及探訪時間等。

福祿控股表示，由於其通過互聯網提供服務，且於疫情爆發前已將數據儲存在雲端，因此並未因疫情而出現重大業務中斷或經營困難，相信疫情並無對公司與客戶之間的業務關係造成重大影響。

截至去年9月30日止半年，福祿控股錄得收入1.69億元人民幣（下同），按年增14.7%。毛利錄得1.33億元，按年增22.5%。期內利潤錄得6667萬元，按年增41%。其收入逾半來自文娛服務提供商，部分產品包括銷售愛奇藝會員卡、優酷會員卡等，約四成來自銷售遊戲點券，其餘則來自通信及生活服務。