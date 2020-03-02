【唔buy私有化？】新地申報減持會德豐 套現近百萬元
文章日期：2020年3月2日 19:22
吳光正家族上周提出私有化會德豐（0020）後，新鴻基地產（0016）旗下私人公司HKF（Nominees）Ltd申報，於2月27日會德豐股份復牌買賣當日，共減持1.5萬股會德豐，套現99.25萬元，每股平均價為66.17元，沽售價範圍由66元至66.475元。持股比例由原來0.0048%，減至0.0041%。
新地旗下HKF(Nominees)由於是根據一致行動人士的定義，屬於第一類別，即與集團的附屬公司有聯屬等關係，因此按例需要作出技術申報。另根據昨日九龍倉（0004）、九龍倉置業（1997）今午最後報價合算，會德豐的私有化最新作價見65.5元，較會德豐今午收市價61.65元，溢價6.24%。
會德豐是在上周四（2月26日）公布，獲大股東吳光正家族以協議安排形式，透過股東會投票將會德豐私有化，條款會每一股會德豐股份，可換取一股九倉（0004）及九倉置業（1997）股份，另加12元現金。公司宣佈當天，作價合共相當於約71.9元，但消息公布後九倉及九倉置業股價下跌，以今日收市價計，作價為65.5元，較原定作價跌近9%。