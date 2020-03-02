安盛推自願醫保及扣稅年金可遙距投保

保監局上月應武漢肺炎疫情，批准代理銷售扣稅年金和自願醫保保單可無需與客戶面談，多間保險公司相繼推出遙距投保服務。安盛昨宣布，身處香港及符合香港居民資格人士，可通過「數碼遙距」系統申請投保。

安盛指，理財顧問將會透過電話，電郵等數碼渠道，向客戶解釋產品內容及相關資料，亦會協助客戶完成投保程序。客戶亦可選擇以郵寄，或在其意願之下與理財顧問以面對面方式完成投保。安盛推出保費優惠，4月30日前成投保自願醫保靈活計劃和指定的扣稅年金計劃，符合相關要求可得最多6個月保費獎賞。

扣稅產品推出接近一年，安盛行政總裁尹玄慧有關産品銷售表現理想，九成投保自願醫保人士選擇靈活計劃，而20至39歲人士佔整體客戶近四成。扣稅年金計劃的客戶大多數為55歳以下人士。

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