新股市場有望迎來今年首隻未盈利生物科技股，早先有報道指，內地生物醫藥公司諾誠健華（Innocare）投資者會議一度因肺炎疫情被迫取消。今日該股終上載聆訊後資料集，推進上市進程。

諾誠健華股東包括新加坡主權基金（GIC）、維梧資本（Vivo Capital），其非執董則包括曾於清華大學擔任副校長的內地學者施一公。截至去年9月30日止9個月內，公司期內錄得虧損6.5億元人民幣（下同），虧損按年擴大41.5%。

新股方面，安徽工程股建中建設（0589）上周六（2月29日）起招股，今日為招股第3日。該股定價每股1.35元至1.65元，每手2000股，入場費3333.25元。公司全球發售1.5625億股，國際配售約佔九成，集資規模介乎2.1億至2.58億元。獨家保薦人為鼎珮證券。招股期至下周一（3月9日）中午12時止，預計3月17日掛牌。

建中建設主要於福建、甘肅、上海及江蘇等省份提供工程服務，公司股東之一為安徽海螺旗下投資公司海螺創業發展，後者持有公司16.47%股權。截至去年9月30日止九個月，公司錄得12.3億元人民幣（下同），按年升44%。毛利錄得2.83億元，按年升五成。計入上市開支后，淨利錄得1.35億元，按年升74%。

肺炎疫情影響方面，招股書披露，公司於今年1月31日至2月16日期間停工，估計於2月下旬或3月初可復工，令項目進度推遲約1個月。公司共計有60個項目受到影響，其中44個項目客戶已向政府申請復工。對財務影響方面，將有5190萬元本應於2月確認的收入推遲，若項目進一步停工至3月，將共計有7100萬元收益延期確認。