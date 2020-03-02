金管局在facecbook發出帖文，指近期有樓盤的80%買家選擇「建築期付款」付款計劃，金管局提醒市民選擇此計劃，有機會因為正式承造按揭時因樓價下跌需多付首期。

特首林鄭月娥去年宣讀《施政報告》，公布將首置客承造九成按保的樓價上限上調至800萬元，雖然只限現樓項目，惟買家在購買樓花單位時，若選用建築期付款，在繳付10%至15%首期後，餘款於樓盤落成時才上會，就可以購買現樓的模式，申請承造九成按保。

建築期付款又稱現樓契上會，買家買入物業時，先繳交部分首期，直到收樓時才至正式承造按揭供款。金管局指出，自從按證公司去年10月調高按保樓價上限後，越來越多新盤買家選擇以「建築期付款」買樓。

金管局提醒，因為買家只能以收樓時而非買入樓花時的樓價申請按揭，如果樓價在收樓前出現調整，銀行估價不足，買家就有機會需要多付首期的風險，才能找到銀行承做按揭。

金管局副總裁阮國恒在1月時表示，買家使用建築期貸款個案有所上升，提醒市民因為銀行不是以單位買入價，而是以申請時的銀行估價批出貸款，若一旦樓市下調，便需承受樓價波動的風險。