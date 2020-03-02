方正控股（0418）公布，早前向控股股東北大方正授出3.7億元人民幣已到期，但因進入司法重整，有機會要作減值處理。

方正控股指，根據2016年委託貸款總協議向北大方正授出之委託貸款中未償還金額為3.7億元人民幣，經考慮北大方正當前的經營及財務狀況，該未償還委託貸款已經被公司宣告為到期債務。

而由於北大方正已展開司法重整，根據司法重整的相關法律規定，重整期間，北大方正不得對其債務，包括未償還委託貸款及利息，進行個別清償，因此北大方正欠付集團的未償還委託貸款及利息的償還僅可根據法院最終確定的重整方案執行。

北大方正委託貸款違約可能導致對該筆委託貸款的減值處理，並對集團截至2019年12月31日止年度的財務報表產生影響。

較早前，北京銀行向北京一中院申請對其控股股東方正集團進行重組。債權人提出的重組申請是否被法院受理以及方正集團是否進入重組程序尚存在不確定性，若申請受理，方正集團進入重組程序，可能對公司股權結構等產生影響。根據彭博數字，北大方正集團總部目前境內存續債券超過300億元人民幣。若集中違約，有可能打破中國債市單一發行人違約規模紀錄。

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