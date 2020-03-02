政府統計處公布香港今年1月零售數據，1月本港零售額臨時估計為378億元，按年下跌21.4%，遜於市場預期20.8%的跌幅，同時亦是連續第12個月下跌；扣除期間價格變動後，1月零售總銷貨數量的臨時估計較2019年同期下跌23%。

按零售類別分類計，珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物於今年1月零售額按年跌41.6%、藥物及化妝品亦按年下跌32.3%、百貨公司跌27%，電器及其他未分類耐用消費品亦跌20.4%，鞋類、有關製品及其他衣物配件則跌21.6%。不過，今年1月的超級市場貨品的銷貨價值按年升10.2%，而燃料的銷貨價值則升12.3%。

截至今年1月底止的3個月，與上季比，經季節性調整的零售業總銷貨價值的臨時估計下跌2.7%，而總銷貨數量的臨時估計則下跌2.5%。

政府發言人表示，儘管農曆新年今年在一月底，2019年則在二月初，理論上對今年1月份的零售業表現應有提振作用，但當月零售業銷售繼續錄得顯著跌幅。發言人進一步指出，新型冠狀病毒的威脅令訪港旅遊業近乎停頓和對與消費相關的活動造成嚴重干擾，零售業的業務環境最近已變得更為嚴峻。政府會密切留意相關情況，以及其對整體經濟及就業市場的影響。

記者：葉子晴

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