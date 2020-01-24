憧憬美國3月18日的議息會議減息，高盛更憧憬全球減息，刺激港元持續升值，恒指今早低開52點見全日低位後，反彈最多245點，全日收市升161點或0.62%，報26291點，成交金額1254億元，較上日減少25.42%，但連續第8個交易日高過1000億元；國指升182點或1.77%，報10485點。

內地官方及財新PMI均大跌創新低，但由於預期隨著疫情逐漸得到控制，企業復工加速，經濟具備顯著反彈的條件，工業貿易股反彈。申洲國際（2313）升5.59%，收報101.1元，是升幅最大的藍籌。其他工貿股方面，萬洲（0288）升1.52%，收報8.04元；創科實業（0669）升2.14%，收報64.4元；瑞聲（2018）升1.86%，收報52元；舜宇（2382）升5.12%，收報127.4元。

逆市下跌藍籌只有19隻，港鐵（0066）跌1.82%，收報43.05元，是跌幅最大的藍籌；而匯控（0005）跌0.66%，收報52.8元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低15點。多達30隻上升，建行（0939）升2.22%，收報6.44元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻45點。只有中移動（0941）1隻無升跌，收報61.3元。

市場憧憬減息利好，油價亦反彈，紐約期油現報46.32元，升3.49%；布蘭特期油現報51.52元，升3.72%；石油股跟升，中海油（0883）升4.31%，收報11.14元；中石油（0857）升2.65%，收報3.1元；中石化（0386）升1.24%，收報4.07元。

不過濠賭股仍受2月份賭收按年大跌87.8%，是自2005年2月以來最差的數據影響，全線向下，新濠國際發展（0200）收報15.82元，跌0.75%；美高梅中國（2282）收報10.38元，跌1.14%；澳博控股（0880）收報8.78元，跌0.45%；永利澳門（1128）收報15.66元，跌0.25%；銀河娛樂（0027）收報51.15元，跌0.58%；金沙中國（1928）收報36元，跌0.69%。

九倉系反彈，會德豐（0020）升3.87%，報61.65元，九置（1997）升3.25%，報36.5元；九倉（0004）升3.4%，報17元。

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