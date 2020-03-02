即時科研（8119）今早發公告，指接獲聯交所日期為2月28日的函件，指聯交所認為根據GEM上市規則第17.26條，公司未能維持足夠業務水平及足夠價值的資產支持其業務經營，以保證其股份繼續上市，並決定根據GEM上市規則第9.04條暫停股份買賣。公司若於3月10日未作出覆核申請，將於11日停牌。公司股價曾挫67.8%，低見0.103元，現報0.133元，跌58.4%。

文件指，聯交所考慮到公司現有業務多年來一直維持非常低的營運水平並多數錄得負經營現金流； 由於市場需求萎縮，公司的收益自2013年起持續大幅度下滑；公司的軟件業務自上市起表現轉差且其客戶基礎有限，顯示軟件業務不再具有可行性及可持續性；公司的新金融科技產品未能產生及維持大量收益；公司的物業租賃業務規模較小且新近才分租，經營記錄有限，且僅屬有限的增值服務；及公司的貿易業務錄得虧損且並無潛在客戶。

文件續指，公司須重新遵守GEM上市規則第17.26條，符合聯交所設定的任何復牌指引及全面遵守GEM上市規則致令聯交所滿意方能讓股份恢復買賣。若停牌持續達12個月，聯交所可取消股份的上市。

公司有權將決定提交GEM上市委員會以作覆核，如3月10日或之前仍未作出申請，將於3月11日停牌。

公司指，仍在審閱該函件，並正與本公司的專業顧問進行討論，亦會積極考慮對該決定提出覆核要求，提交GEM上市委員會進行覆核。