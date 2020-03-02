預算案的焦點都在派錢。四大理由：庫房大把、收買民望、政黨買票、民心受落，不見得有反對原因。庫房大把是應該派，但關鍵是怎派。不是港府乃至北京早已定調，社會矛盾（其實是反政府）皆因懸殊欠上流嗎？明眼人都知道，以均派縮窄貧富懸殊，人人派一萬僅個個腰纏「萬」貫，無作為的；人人派一億，個個皆富豪，就有用了。

澳門多年派錢 未能谷起消費

人人一萬乃公關伎倆，說來響口聽落入耳容易推銷。財爺的大條道理是經濟艱難，要振興消費。可惜，這個「理據」也經不起數據考驗。最曉緊跟共黨路線派錢收買人心的，是近在眼前的澳門，由2008年海嘯起派，結果戒不掉這政治癮派至今。港府人才多，照計經濟顧問團隊怎也知道這派錢效果。要拆穿其歪理，又得這過氣經濟師來出馬。

如果派錢真能谷起消費，即使GDP對應等量增加，消費佔GDP的比例也會升的。此乃簡單算術，假使派的錢全數消費，愈派得多，消費佔GDP比例會升至近1。結果呢？如附圖所見，派錢前比例在跌，派錢後比例也在跌。換言之，使錢意欲由2003年一路跌至2013年才稍回升，但近年水平還只「補裂口」稍回穩。

經此一「疫」 內地突顯管治失敗

若派錢真能振興消費，歐、日等需求疲弱先進體系早應做了，難道人家不曉這套？明知不能振興消費、亦不縮窄懸殊，在無其他理由之下，難免令人懷疑官以公帑私用，收買民望。觀乎所有出債務危機、超級通脹、貨幣崩潰之國，敗家都是敗在政府手上。是次派錢乃最大開支項目，而觀乎澳門愈派愈多，本港結構財赤由此而起不足為奇。

從大陸股市長低、經濟增長由14%跌至或僅4%、資金不斷流走、監視鏡頭億計，明眼人都見到整個中國都在失敗當中，經此一「疫」後，更見管治之失敗。別怪港府，社運過後，當今特首已是事無大小必先獲批，不叫她做的不做得，叫她做的不能不做。結構財赤也是緊跟中央矣。

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[羅家聰 一名經人]