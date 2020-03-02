港交所（0388）行政總裁李小加今日出席財經事務委員會會議後，對發展港交所策略等議題作出匯報，期間亦被問到疫情期間工作安排、環球股市恐慌等問題。就港交所一向吸引中國公司來港上市、外資可對其投資的「外資加內企」模式，李小加表示，未來希望嘗試另一方向，即「內資加外企」，開拓外國公司來港上市，吸引內地資本對其投資。

立法會議員周浩鼎今日於會上再提「港倫聯姻」失敗一事，因倫交所於拒絕信中，對港交所提出多項尖銳批評，更指寧願選擇上交所。李小加今日回應表示，自己完全不在意倫交所的粗魯拒絕（nasty rejection），指在併購交易中，不願賣出資產的一方會嚴詞拒絕以趕走開價者，沒有任何特別的意義、亦不新穎。對於上海，他則表示每個交易所都是某種程度上的敵人、也是某程度上的合作伙伴。他表示，外界只看到上交所的敵對角色，但實際上有不少國際資本乃通過香港流入滬股，若上交所的生意做得好，對港交所亦非常有利。

未來港交所發展方面，李小加提及，香港相比其他國際市場，最為吸引中國公司，因為本港可為其提供國際投資者的資本；但對於本身已經身在外國的公司，角色則沒那麼吸引。他表示，因此下一步希望可嘗試另一方向，透過發展深港通、滬港通，令國際公司來香港上市，為其提供中國資本。

近期受疫情全球擴散影響，美股出現歷史性大跌，環球市場恐慌不已。李小加表示，市場波動的風險確實存在，但港股市場去年未有如美股市場一般全年急升，後者去年更曾屢次破新高紀錄，因此相信美股相較港股有較大下跌空間。惟他表示，將對此保持警覺。

對於港交所因應疫情如何安排，他表示，現時有四成員工正在家辦公，其他在公司辦公的員工則採取「輪流換崗」模式。幾乎所有部門都有兩個團隊，並處於不同位置辦公。對於交易所的兩數據中心，李小加則表示是防疫之重，現時亦布置了兩團隊。他表示，即使發現數據中心的團隊中出現病例，也可以遠程對其進行控制。

記者：馬迪帆

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