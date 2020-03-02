國浩（0053）公布，旗下GLM向MTrustee以4.48億元（約2.421億馬來西亞元）出售一棟位於吉隆坡綜合商用發展項目Damansara City內的19層高辦公大樓，該辦公樓總可出租淨面積為23.2133萬平方呎。

由於最終控股公司及主要股HLCM持有Tower REIT，而MTrustee 為 Tower REIT 的受託人，故出售構成關連交易。

GLM擬將出售所得款項中約約2.69億元（約1.45億馬來西亞元用於償還 GLM 集團的現有銀行借貸，約1.78億元（約9613.1萬馬來西亞元）將用作 GLM 集團之營運資金，而餘額將用於支付建議出售之估計開支。

國浩指出，交易讓 GLM 集團變現其於該物業投資之機會，亦符合 GLM 集團專注於物業發展之策略，出售所得款項將提供額外營運資金、減少銀行借貸和利息支出，這將有助改善 GLM 集團之整體現金流管理。

該辦公樓於2018年6月底及2019年6月底的財年分別產生租金收入約2739.2萬元（約1480萬馬來西亞元）及約2887.3萬元（約1560萬馬來西亞元。

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