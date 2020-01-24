雖然近期公布的中國2月份PMI數據均創歷史新低，不過市場憧憬美國減息，甚至是全球央行減息，推高港元及港股，恒指今早低開52點已成半日低位，最高曾升245點，半日升241點或0.92%，報26371點，成交金額679億元；國指升196點或1.91%，報10499點。

37隻藍籌上升，12隻下跌，舜宇（2382）升5.61%，收報128元，是升幅最大的藍籌，港鐵（0066）跌1.6%，收報43.15元，是跌幅最大的藍籌。騰訊（0700）升1.35%，收報391.2元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻41點；匯控（0005）跌0.66%，收報52.8元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低15點。

憧憬美聯儲將於3月18日減息，港元創近2個月最大升值幅度，息口敏感股個別發展。地產股方面，恒地（0012）升0.84%，收報36.05元；新地（0016）跌1.08%，收報109.6元；新世界發展（0017）跌1%，收報9.92元；長實集團（1113）升0.1%，收報48.75元；信置（0083）無升跌，收報10.6元。港銀方面，恒生（0011）跌0.18%，收報162.2元；匯控（0005）跌0.66%，收報52.8元；中銀香港（2388）跌0.37%，收報26.65元。

近日公布的內地官方、財新PMI均創歷史新低，不過，財新智庫莫尼塔研究董事長兼首席經濟學家鍾正生指，更加積極的財政和貨幣政策護航下，隨著疫情逐漸得到控制，企業復工加速，經濟具備顯著反彈的條件。貿易股向上，萬洲（0288）升1.14%，收報8.01元；申洲國際（2313）升5.27%，收報100.8元；創科實業（0669）升0.95%，收報63.65元；瑞聲（2018）升2.35%，收報52.25元；舜宇（2382）升5.61%，收報128元。

油價亦反彈，紐約期油收報46.16元，升3.13%；布蘭特期油收報51.41元，升3.5%。油股跟升，中海油（0883）升3.37%，收報11.04元；中石油（0857）升4.3%，收報3.15元；中石化（0386）升1.99%，收報4.1元。

澳門2月份賭收按年大跌87.8%到31.04億澳門元，是自2005年2月以來最差。濠賭股個別發展，新濠國際發展（0200）收報15.78元，跌1%；美高梅中國（2282）收報10.44元，跌0.57%；澳博控股（0880）收報8.79元，跌0.34%；永利澳門（1128）收報15.72元，升0.13%；銀河娛樂（0027）收報51.95元，升0.97%；金沙中國（1928）收報36.4元，升0.41%。

和記電訊（0215）公布2019年全年業績，截至去年12月底止純利錄得4.29億元，按年升6%，每股盈利8.9仙，派末期息3.75仙，全年派息每股6.68仙。半日收報1.43元，跌4.6%。

九倉系反彈，會德豐（0020）升3.7%，報61.55元，九置（1997）升3.5%，報36.6元；九倉（0004）升2.3%，報16.82元。

其他報道

【全球減息】高盛改預測 料聯儲局今年減息100基點

【A股午市】兩市半日高收 滬指彈近3%

【港元升值】憧憬聯儲局減息 港元見2個月最大升幅

【新業務】匯豐推出財富管理及個人銀行業務 管理1.4萬億美元資產

【中國數據】財新2月PMI見新低兼遜預期 差過08金融危機

【股份異動】微盟SaaS業務生產環境和數據恢復 曾彈逾一成

【港股開市】恒指低開52點 九倉反彈2.5% 新世界跌1.8%

【A股開市】兩市高開 滬指漲0.66%

【武漢肺炎】新濠：「珍寶海鮮舫」暫停營業直至另行通知