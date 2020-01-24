最新一份財政預算案中政府推出「百分之百擔保」的中小企按揭計劃，於今日的財經事務委員會會議上，多名議員追問措施細節。金融界議員陳振英表示，新計劃息率較低，中小企是否可用較早前八成或九成擔保計劃下所借款項，再借新計劃貸款以降低利息開支。金管局總裁余偉文回應表示，若中小企之前曾使用過八成或九成貸款計劃，只要符合要求，依然都可以繼續申請「百分之百擔保」計劃。

批發及零售界立法會議員邵家輝則表示，零售界正迎來裁員及減薪潮，但最多可借200萬元的中小企融資擔保計劃要經討論才能批款，有可能到7月都未能實施。他形容業界已經是「水浸眼眉」，質疑新計劃實施不夠及時。邵家輝又引早前數據指，中小企要借較早推出的八成、九成擔保貸款仍面臨一定困難，有關申請數字不高，認為與銀行嚴格審批有關，問如何可簡化及寬鬆流程。

對此余偉文回應表示，去年12月推出的九成信貸擔保貸款至今約收到300份申請，審批通過的則約有100份至200份，他表示，相信申請宗數會逐步增加。他補充指，九成計劃推出後至今，由開始的5間銀行提供服務，逐步拓展到十幾間銀行提供服務，因網絡逐步擴大，相信申請宗數亦會上升。他表示，將會與有關銀行再進行討論，望可用更包容的方式進行審批。

至於即將推出的百分之百擔保，余偉文則表示，金管局正進行準備工作，相信可以成為中小企「及時雨」，希望通過撥款之後於1個月內或更快推出計劃。他表示，冀計劃的批核更快及更便利。

記者：馬迪帆

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