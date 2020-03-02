金管局總裁余偉文今日出席財經事務委員會會議，會後被問及會否放鬆樓市逆周期措施，他表示，樓市仍反覆，需更多時間觀察，但暫時未有見到周期轉變。他舉例解釋，指香港樓價自11月至近期有升有跌，而期內成交雖然低迷，但近幾周亦略有回升，整體表現仍反覆，要因應疫情繼續觀察。

余偉文於今日會前會後均被問及最新一份財政預算案所推出的個人定息按揭措施，有議員認為，新措施提供息率偏高，短期價格不吸引。余偉文表示，定息計劃為長期計劃，最長達20年，期間可能跨及數個利息周期的息口上落。他舉例指，2017年至2018年時美國將息口正常化，港息及按揭息率都隨之升高。他強調，新計劃是希望為用家提供多一個選擇，可於20年內免除利率風險，用家可按需要自行選擇。至於未來會否檢討息率甚至下調，他則未有回應。

金管局副總裁李達志今日於會議上發布報告時透露，早前公布的外匯基金去年投資收入2472億元，而經最新估值調整後，對去年投資收入的重估現高達2600億元。余偉文於會後補充表示，數字差距主要因長期增長組合收益僅計算至去年第三季，而第四季近期新收到約一半基金經理提供的數字，正繼續整理。他表示，外匯基金去年收益估計非常接近2017年的歷史高位，惟難以確認會否超越高位。

至於外匯基金近期部署，他表示，因應現時波動的市場下，會傾向於進行「防禦性部署」，取態偏向小心及謹慎。

2月貸款增長方面，余偉文表示，暫未有全月增長數據，但至2月中的表現為貸款整體持平，增速有所放緩。他表示，估計是由於農曆新年及受武漢肺炎疫情影響。他補充指，暫時資產素質都保持良好，他又指，金管局於樓市按揭等方面曾進行多輪宏觀審慎措施，即使樓市大跌，相信對銀行影響都未如以前大，亦有信心資產素質可以保持。

武漢肺炎疫情於數個國家擴散，致使環球股市大跌，被問及金管局會否有應對潛在金融危機的措施，余偉文回應指，確實見到市場波動，但市場整體仍有序運作，有待進一步觀察。

記者：馬迪帆

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