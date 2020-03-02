匯豐宣布，推出全新環球業務——財富管理及個人銀行業務，相關業務由零售銀行及財富管理和環球私人銀行合併而成，管理1.4萬億美元（約11萬億港元）資產，當中接近一半來自亞洲，是全球規模最大的環球財富管理機構之一。

匯豐指，財富管理及個人銀行業務將全面涵蓋個人財富管理的範疇，以滿足零售客戶以至極高資產淨值人士的需求。

匯豐稱，亞洲市場仍是發展重點，該行去年在亞洲的財富管理收入按年增加12%至57億美元（約444.6億港元）。匯豐卓越理財及尚玉客戶人數在2019年分別按年增長7%和14%，當中來自亞洲的尚玉客戶佔全球總數逾半。此外，環球私人銀行業務的稅前盈利於2019年增加19%，流入淨新增資金達到230億美元，當中三分之二來自亞洲。期內，亞洲客戶的資產規模按年上升22%至1510億美元。

匯豐指，去年在新加坡、香港和上海共開設了四家尚玉中心。年初至今已於香港開設兩家尚玉中心，另一家將於年內在北京開幕，未來集團將繼續投資發展全球的財富管理業務，尤其是亞洲市場，包括香港、內地（特別是大灣區）及東南亞等經濟增長領先全球的地。