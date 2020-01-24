財新中國2月份製造業採購經理指數(PMI)由1月份的51.1下跌至40.3，差過預期的46，去年同期為49.9。報告指出，產出、新訂單與用工降幅破紀錄，出行限制嚴重影響供應鏈，不過業界信心上升，預期產出復蘇。

武漢肺炎對2月製造業運行影響嚴重。生產、新訂單和用工數量皆創下調查開啟近16年來最大降幅，同時亦結束連續6個月的產出擴張趨勢；而新訂單總量也是2019年6月以來製造業銷量首次出現收縮。

各項數據均受疫情影響，為防疫情擴散，眾多廠商停工或開工不足，使產量錄得有紀錄以來最大降幅。而廠商推遲復工，供應鏈受到嚴重影響，平均交貨速度創下調查歷史最大降幅，廠商只能增加動用原有存貨。另一方面，運輸限制和訂單被取消，新增出口業務量也錄得有紀錄以來最大降幅之一

不過，廠商預期未來一年生產將會復蘇，一旦與疫情相關的防控限制被解除，產量將會出現反彈。業界樂觀度更升至5年來最高。

財新智庫莫尼塔研究董事長兼首席經濟學家鍾正生指，財新中國製造業PMI創下2004年開啟調查以來的最低水平，只有40.3，低於2008年金融危機期間的低點40.9。武漢肺炎疫情席捲全國，導致經濟運行大面積中斷，是製造業下滑的根源。 2月製造業運行呈現出「供需兩弱」的特點。不過，在更加積極的財政和貨幣政策護航下，隨著疫情逐漸得到控制，企業復工加速，經濟具備顯著反彈的條件。

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