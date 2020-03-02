周末內地公布2月份PMI跌至歷史最低，港股今早低開52點或0.2%，報26077點，成交金額34億元；國指今早高開13點或0.14%，報10315點。

九龍倉置業（1997）升2.55%，報36.25元，是升幅最大的藍籌，新世界發展（0017）跌1.8%，報9.84元，是跌幅最大的藍籌。中海油（0883）升1.12%，報10.8元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻6點；匯控（0005）跌1.22%，報52.5元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低29點。

澳門博監局公布，2月份賭收按年大跌87.8%到31.04億澳門元，是自2005年2月以來最差。撇除農曆年因素，連同1月賭收，1至2月賭收合共約252.29億，按年跌49.9%。濠賭股方面，新濠國際發展（0200）開市報15.94元，無升跌；美高梅中國（2282）開市報10.4元，跌0.95%；澳博控股（0880）開市報8.8元，跌0.23%；永利澳門（1128）開市報15.9元，升1.27%；銀河娛樂（0027）開市報51.8元，升0.68%；金沙中國（1928）開市報36.65元，升1.1%。

領展（0823）行政總裁王國龍申報，他在2月26日（本周三）於市場內以每股平均價74.065元，沽售100萬股，套現7406.5萬元。他在領展的持股量，由原來的0.17%，降至0.12%。領展跌0.9%，報71.55元。

港鐵（0066）公布，已完成對沙田至中環綫項目造價的進一步評估和重新確認，並已通知政府，最新造價估算為829.99億元，較原先估算的708.27億元上調121.72億元，但較公司在2017年12月公佈估計上調的165.01億元為少。港鐵跌0.8%，報43.5元。

和記電訊（0215）公布2019年全年業績，截至去年12月底止純利錄得4.29億元，按年升6%，每股盈利8.9仙，派末期息3.75仙，全年派息每股6.68仙。開市報1.41元，跌6%。

綠城中國（3900）宣布分拆房地産代建業務綠城管理主板上市，綠城管理已向聯交所提交上市申請表格。開市報10.36元，升0.97%。