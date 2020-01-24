周末內地公布2月份PMI跌至歷史最低，或預示首季經濟萎縮程度可能比之前預料的更嚴重，而美股周五亦急跌，不過港股ADR微升49點或0.19%，報26179點。個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.24%，折合報386.92元；匯控（0005）跌1.56%，折合報52.32元；建行（0939）升0.63%，折合報6.34元。

今日焦點股份可留意：

澳門博監局公布，2月份賭收按年大跌87.8%到31.04億澳門元，是自2005年2月以來最差。撇除農曆年因素，連同1月賭收，1至2月賭收合共約252.29億，按年跌49.9%。

領展（0823）行政總裁王國龍申報，他在2月26日（本周三）於市場內以每股平均價74.065元，沽售100萬股，套現7406.5萬元。他在領展的持股量，由原來的0.17%，降至0.12%。

港鐵（0066）公布，已完成對沙田至中環綫項目造價的進一步評估和重新確認，並已通知政府，最新造價估算為829.99億元，較原先估算的708.27億元上調121.72億元，但較公司在2017年12月公佈估計上調的165.01億元為少。

和記電訊（0215）公布2019年全年業績，截至去年12月底止純利錄得4.29億元，按年升6%，每股盈利8.9仙，派末期息3.75仙，全年派息每股6.68仙。

綠城中國（3900）宣布分拆房地産代建業務綠城管理主板上市，綠城管理已向聯交所提交上市申請表格。